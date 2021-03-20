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У МВФ заявили, що світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося

Київ • УНН

 • 18414 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Світова економіка демонструє більш швидке відновлення темпів зростання, ніж очікувалося раніше, проте істотні ризики все ще залишаються, в тому числі і нові штами коронавірусу. Про це заявив перший заступник глави Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВФ.

Цитата

“У січні ми прогнозували зростання світової економіки в 2021 році на рівні 5,5%. Однак з’являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо в США, і перспективам більш масштабної вакцинації”, — зазначив Окамото, підкресливши, що відповідні зміни будуть внесені в квітневий доповідь фонду про перспективи розвитку світової економіки.

“Однак відновлення світової економіки було неповним і нерівномірним, — продовжив заступник голови організації. — Воно неповне в зв’язку з тим, що, незважаючи на більш швидке, ніж очікувалося, відновлення в другій половині 2020 року, ВВП залишається набагато нижче докризових показників в більшості країн” . За його даними, Китай “в значній мірі вже завершив своє відновлення, повернувшись до докризових рівнів зростання, випереджаючи всі великі економіки”.

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За словами Окамото, “за межами Китаю є тривожні ознаки того, що розрив між розвиненими і країнами, що розвиваються економіками зростає”. “Ми прогнозуємо, що сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в період між 2020 і 2022 роком буде на 22% нижче, ніж при ситуації, коли б не було пандемії”, — заявив він. Такі умови, продовжив заступник голови фонду, приведуть до того, що “з початку пандемії майже 90 млн людей опиняться за межею крайньої бідності”.

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Як підкреслив Окамото, “невизначеність щодо економічного відновлення виключно велика”. “Ми не знаємо, наскільки затягнеться криза в сфері охорони здоров’я. Доступ до вакцин залишається досить нерівномірним як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються”, — зазначив він.

Так, в країнах з низьким рівнем доходу початок масштабної вакцинації може затягнутися до 2022 року. “У цьому полягає проблема. Цій пандемії дійсно прийде кінець тільки тоді, коли вона завершиться для всіх (країн). Ще одним ризиком є ​​поширення стійких до препаратів мутацій, які загрожують знизити ефективність існуючих вакцин і можуть підірвати або уповільнити процес відновлення”, — пояснив заступник голови фонду.

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