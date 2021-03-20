В МВФ заявили, что мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

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“В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы более быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США, и перспективам более масштабной вакцинации”, — отметил Окамото, подчеркнув, что соответствующие изменения будут внесены в апрельский доклад фонда о перспективах развития мировой экономики.

“Однако восстановление мировой экономики было неполным и неравномерным, — продолжил заместитель председателя организации. — Оно неполное в связи с тем, что, несмотря на более быстрое, чем ожидалось, восстановление во второй половине 2020 года, ВВП остается намного ниже докризисных показателей в большинстве стран”. По его данным, Китай “в значительной степени уже завершил свое восстановление, вернувшись к докризисным уровням роста, опережая все крупные экономики”.

Детали

По словам Окамото, “за пределами Китая есть тревожные признаки того, что разрыв между развитыми и развивающимися странами экономиками растет”. “Мы прогнозируем, что совокупный доход на душу населения в странах с рыночной экономикой и в развивающихся странах, за исключением Китая, в период между 2020 и 2022 годом будет на 22% ниже, чем при ситуации, когда бы не было пандемии”, — заявил он. Такие условия, продолжил заместитель председателя фонда, приведут к тому, что “с начала пандемии почти 90 млн человек окажутся за чертой крайней бедности”.

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Как подчеркнул Окамото, “неопределенность относительно экономического восстановления исключительно велика”. “Мы не знаем, насколько затянется кризис в сфере здравоохранения. Доступ к вакцинам остается достаточно неравномерным как в развитых, так и в развивающихся странах”, — отметил он.

Так, в странах с низким уровнем дохода начало масштабной вакцинации может затянуться до 2022 года. “В этом заключается проблема. Этой пандемии действительно придет конец только тогда, когда она завершится для всех (стран). Еще одним риском является распространение устойчивых к препаратам мутаций, которые угрожают снизить эффективность существующих вакцин и могут подорвать или замедлить процесс восстановления”, — пояснил заместитель председателя фонда.

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