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Глава ВООЗ заявив про недофінансування боротьби з COVID-19 більш ніж на 22 млрд доларів

Глава ВООЗ заявив про недофінансування боротьби з COVID-19 більш ніж на 22 млрд доларів

Київ • УНН

 • 13748 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що міжнародному партнерству ACT Accelerator для боротьби з COVID-19 не вистачає фінансування більш ніж на 22 мільярди доларів. Зараз виділено 11 мільярдів доларів, передає УНН з посиланням на ВООЗ.

Цитата

"На даний момент на ACT Accelerator виділено 11 мільярдів доларів США, але ми все ще стикаємося з дефіцитом фінансування в розмірі 22,1 мільярда доларів", - заявив Гебрейесус.

За його словами, чим довше цей розрив залишається невиконаним, тим важче зрозуміти, чому, враховуючи, що це мала частина від більш ніж 13 трильйонів доларів, які, за оцінками МВФ, на сьогоднішній день витрачені країнами з високим рівнем доходу на бюджетні стимули.

"Ми закликаємо країни повністю профінансувати ACT Accelerator як кращу інвестицію у відновлення світової економіки", - сказав Гебрейесус.

Доповнення

Глава ВООЗ закликав всі держави ділитися вакциною проти COVID-19.

ВООЗ надає великого значення також механізму COVAX, в якому беруть участь 190 країн і економік. Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин для менш благополучних держав. Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 млрд доз вакцини.

Раніше глава ВООЗ заявив, що перспективи рівного доступу до вакцин від COVID-19 опинилися під загрозою. Пізніше ВООЗ заявила про те, що владі Великоъ Британії та інших країн слід відмовитися на початковому етапі від планів швидкої масової вакцинації населення від коронавірусу, обмежившись щепленнями тільки найбільш уразливих категорій громадян з тим, щоб більша кількість людей по всьому світу могли отримати доступ до препарату.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає передчасним говорити про те, що боротьба з коронавірусом завершиться до кінця цього року.

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