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Глава ВОЗ заявил о недофинансировании борьбы с COVID-19 более чем на 22 млрд долларов

Глава ВОЗ заявил о недофинансировании борьбы с COVID-19 более чем на 22 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 13740 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что международному партнерству ACT Accelerator для борьбы с COVID-19 не хватает финансирования более чем на 22 миллиарда долларов. Сейчас выделено 11 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на ВОЗ.

Цитата

“На данный момент на ACT Accelerator выделено 11 миллиардов долларов США, но мы все еще сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере 22,1 миллиарда долларов”, — заявил Гебрейесус.
По его словам, чем дольше этот разрыв остается невыполненным, тем труднее понять, почему, учитывая, что это малая часть от более чем 13 триллионов долларов, которые, по оценкам МВФ, на сегодняшний день израсходованы странами с высоким уровнем дохода на бюджетные стимулы.

“Мы призываем страны полностью профинансировать ACT Accelerator как лучшую инвестицию в восстановление мировой экономики”, — сказав Гебрейесус.

Дополнение

Глава ВОЗ призвал все государства делиться вакциной против COVID-19.

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Ранее глава ВОЗ заявил, что перспективы равного доступа к вакцинам от COVID-19 оказались под угрозой. Позже ВОЗ заявила о том, что властям Великобритании и других стран следует отказаться на начальном этапе от планов быстрой массовой вакцинации населения от коронавируса, ограничившись прививками только самым уязвимым категориям граждан с тем, чтобы большее число людей по всему миру могли получить доступ к препарату.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным говорить о том, что борьба с коронавирусом завершится к концу этого года.

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