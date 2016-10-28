МВФ підтвердив візит місії до України на початку листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Місія Міжанродного валютного фонду приїде до Києва на початку листопада. Про це під час брифінгу заявив директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, передає УНН.
"Місія відвідає Київ на початку листопада. І я можу вам сказати, що це буде для того, щоб робити дві речі: провести дискусії у рамках третього перегляду програми МВФ, як і провести в 2016 році консультації за статтею IV (для оцінки економічного і фінансового розвитку та обговорення економічної і фінансової політики країни - ред.). Так що, знову ж таки, вони будуть оцінювати реалізацію в рамках програми і обговорювати політику на майбутній період", - повідомив Дж.Райс.
Нагадаємо, про візит місії МВФ у листопаді раніше повідомляв НБУ.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою Механізм розширеного фінансування (EFF) 11 березня 2015 року.
Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.