МВФ подтвердил визит миссии в Украину в начале ноября

"Миссия посетит Киев в начале ноября. И я могу вам сказать, что это будет для того, чтобы сделать две вещи: провести дискуссии в рамках третьего пересмотра программы МВФ, как и провести в 2016 году консультации по статье IV (для оценки экономического и финансового развития и обсуждения экономической и финансовой политики страны - ред.). Так что, опять же, они будут оценивать реализацию в рамках программы и обсуждать политику на предстоящий период", - сообщил Дж.Райс.

Напомним, о визите миссии МВФ в ноябре ранее сообщал НБУ.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине по четырехлетней программе Механизма расширенного финансирования (EFF) 11 марта 2015 г.

Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 г.