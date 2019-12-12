МВФ: домовленість про нову програму співпраці з Україною є попередньою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Домовленість Міжнародного валютного фонду про нову програму співпраці з Україною є попередньою. Про це заявив речник МВФ Джеррі Райс. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку "Голоса Америки" у Twitter.
"Домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою. Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд правління МВФ. Коли воно буде внесено залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови", - додав Райс.
Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд очікує від України виконання декількох "технічних моментів" для затвердження нової програми. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій.
Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року.