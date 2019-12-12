Цього року програму МВФ для України не підпишуть – Нацбанк

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Підписання нової програми співпраці Міжнародного валютного фонду і України може відбутись не раніше першого кварталу наступного року. Про це під час брифінгу у четвер сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

“Що стосується домовленостей з Міжнародним валютним фондом, то, як ви всі чули, є досягнення так званого Staff Level Agreement, який говорить про те, що Україна і місія, яка працювала, домовились про умови програми. Ми не очікуємо, і так побудований графік засідання борда (boarg of directors) Міжнародного валютного фонду, що в цьому році рішення про підписання програми не буде, але згідно графіку, коли може відбутись засідання, це може відбутись в першому кварталі наступного року”, — сказав він.

Нагадаємо, 8 грудня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

За результатами розмови сторони зазначили, що Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) щодо нової програми співпраці. 

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