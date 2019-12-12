В этом году программу МВФ для Украины не подпишут - Нацбанк

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Подписание новой программы сотрудничества Международного валютного фонда и Украины может состояться не раньше первого квартала следующего года. Об этом во время брифинга в четверг сказал председатель НБУ Яков Смолий, передает корреспондент УНН.

"Что касается договоренностей с Международным валютным фондом, то, как вы все слышали, есть достижение так называемого Staff Level Agreement, который говорит о том, что Украина и миссия, которая работала, договорились об условиях программы. Мы не ожидаем, и так построен график заседания борда (boarg of directors) Международного валютного фонда, в этом году решения о подписании программы не будет, но согласно графику, когда может состояться заседание, это может произойти в первом квартале следующего года", - сказал он.

Напомним, 8 декабря Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

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