Можливі ворожі обстріли: жителів Херсонщини закликали поки не повертатися до своїх домівок

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«Я розумію, що всі скучили за своїми домівками і хочуть якнайшвидше туди повернутися. Однак, необхідно ще трохи зачекати, зараз тут надто небезпечно. Є висока ймовірність, що ворог буде обстрілювати щойно деокуповані населені пункти. Також перед вашим поверненням територію мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Орки перед своєю втечею замінували все, тому будьте максимально обережні», – повідомив Янушевич.

Додамо

Він також додав, що за наказом Президента України командою Херсонської ОВА розроблено чіткий план допомоги херсонцям, які залишаються на цих територіях. Як тільки дозволять військові, керівництво області одразу приступить до його реалізації.

Також Янушевич закликав місцевих мешканців Херсонщини зберігати режим інформаційної тиші та не оприлюднювати інформацію щодо звільнення ЗСУ населених пунктів.

Нагадаємо

Херсон повертається під контроль України, у місто заходять українські військові.