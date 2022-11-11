Возможны вражеские обстрелы: жителей Херсонщины призвали пока не возвращаться в свои дома

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«Я понимаю, что все соскучились по своим домам и хотят поскорее туда вернуться. Однако необходимо еще немного подождать, сейчас здесь слишком опасно. Есть высокая вероятность, что враг будет обстреливать только что деоккупированные населенные пункты. Также перед вашим возвращением территорию должны обследовать взрывотехнику. К сожалению, уже много жертв среди гражданских, которые подорвались на взрывоопасных предметах. Орки перед своим побегом заминировали все, поэтому будьте максимально осторожны», – сообщил Янушевич.

Добавим

Он также добавил, что по приказу Президента Украины командой Херсонской ОВА разработан четкий план помощи остающимся на этих территориях херсонцам. Как только разрешат военные, руководство области сразу приступит к его реализации.

Также Янушевич призвал местных жителей Херсона сохранять режим информационной тишины и не обнародовать информацию об освобождении ВСУ населенных пунктов.

Напомним

Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят украинские военные.