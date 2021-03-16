Можемо виграти усе: Зінченко заявив про найважливіший період в своїй кар'єрі

Деталі

“Ми як і раніше беремо участь у всіх турнірах, і хочемо постаратися виграти всі. Це означає, що нам потрібно показувати свій максимум в кожному матчі. А на цьому етапі Ліги чемпіонів матчі, безумовно, важкі. „Баварія“ в минулому році виграла все. „Барселона“ зробила те ж саме з Пепом. Звичайно, все можливо.

У нас неймовірний склад, кращі гравці в світі. І правда, чому ні? У роздягальні я бачу голодні очі. Всі жадають титулів. Зараз йдуть два найважливіших місяці в нашій кар’єрі. Легенди, такі як Агуеро і Фернандіньо, які в клубі вже 10 років, заслужили цього. Ми постараємось”, — зізнався Зінченко.

Нагадаємо

Матч-відповідь “Манчестер Сіті” — “Боруссія М” відбудеться 16 березня.

Що передувало цьому

У першій зустрічі команд “Містяни” обіграли німців з рахунком 2:0.