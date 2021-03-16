Можем выиграть все: Зинченко заявил о важнейшем периоде в своей карьере

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 26401 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 41312 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103419 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139579 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192763 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192141 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277339 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157760 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143102 просмотра

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КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал перспективы "горожан" в нынешнем сезоне, передает УНН со ссылкой на сайт "Манчестер Сити".

Детали

“Мы по-прежнему участвуем во всех турнирах, и хотим постараться выиграть все. Это означает, что нам нужно показывать свой максимум в каждом матче. На этом этапе Лиги чемпионов матче, безусловно, тяжелые. „Бавария“ в прошлом году выиграла все. „Барселона“ сделала то же самое с Пепом. Конечно, все возможно.

У нас невероятный состав, лучшие игроки в мире. И правда, почему нет? В раздевалке я вижу голодные глаза. Все жаждут титулов. Сейчас идут два важнейших месяца в нашей карьере. Легенды, такие как Агуэро и Фернандиньо, которые в клубе уже 10 лет, заслужили этого. Мы постараемся”, — признался Зинченко.

Напомним

Ответный матч “Манчестер Сити” — “Боруссия М” состоится 16 марта.

Что предшествовало этому

В первой встрече команд “Горожане” обыграли немцев со счетом 2:0.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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