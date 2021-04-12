Може настати фаза, коли лише висловлювань занепокоєння Заходу буде недостатньо - Кулеба

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“Зараз всі зусилля наших партнерів спрямовані на те, щоб довести до РФ нерозсудливість її подальшої ескалації. Ми зараз перебуваємо у тій фазі, коли мають бути максимально вербальні сигнали по всіх каналах до РФ, але ми всі маємо з вами розуміти, що, не дай Боже, але може настати фаза, коли будь-яких висловлювань занепокоєння та вербальних закликів до Росії буде вкрай недостатньо. Тому вже зараз варто говорити про те, якою практичною може буде підтримка України у разі масштабного збройного загострення”, — наголосив міністр.

Як повідомляв УНН, в понеділок, 12 квітня, представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики Петер Стано заявив, що ЄС уважно і з серйозною стурбованістю стежить за погіршенням ситуації з безпекою на сході України і за російськими військами на кордоні країни, ця тема буде обговорюватися на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у наступний понеділок, 19 квітня.

Що було раніше

Раніше в МЗС повідомили, що в середу, 13 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації. 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу воєнній безпеці держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим утримувалося 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Президент Володимир Зеленський 8 квітня повідомляв, що з початку року на Донбасі загинули 26 бійців. Після того також були повідомлення про загиблих військових на Донбасі, зокрема, і в понеділок, 12 квітня.

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