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Может наступить фаза, когда только высказываний о беспокойстве Запада будет недостаточно - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 11757 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает, что может наступить фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России от западных партнеров Украины будет крайне недостаточно. Об этом он заявил в эфире программы “Свобода слова”, сообщает УНН.

Цитата

“Сейчас все усилия наших партнеров направлены на то, чтобы довести до РФ безрассудство ее дальнейшей эскалации. Мы сейчас находимся в той фазе, когда должны быть максимально вербальные сигналы по всем каналам в РФ, но мы все должны с вами понимать, что, не дай Бог, но может наступить фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет крайне недостаточно. Поэтому уже сейчас стоит говорить о том, какой практической может будет поддержка Украины в случае масштабного вооруженного обострения”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНН, в понедельник, 12 апреля, представитель Евросоюза по вопросам внешней политики Петер Стано заявил, что ЕС внимательно и с серьезной обеспокоенностью следит за ухудшением ситуации с безопасностью на востоке Украины и за русскими войсками на границе страны, эта тема будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел стран-членов ЕС в следующий понедельник, 19 апреля.

Что было раньше

Ранее в МИД сообщили, что в среду, 13 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе для участия во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО.

Контекст

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации. 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, состоянию на 30 марта вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержалось 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Президент Владимир Зеленский 8 апреля сообщал, что с начала года на Донбассе погибли 26 бойцов. После того также были сообщения о погибших военных на Донбассе, в частности, и в понедельник, 12 апреля.

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