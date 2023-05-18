Може бути цікавою легендою: прокурор САП щодо можливої агентки НАБУ, яка нібито допомогла викрити Князєва
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко прокоментував УНН інформацію ЗМІ щодо впровадження дівчини-агентки НАБУ, яка нібито допомогла викрити ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва. За словами Омельченка, така інформація може бути цікавою легендою.
Цитата
“Я вважаю, що чим більше буде існувати це кримінальне провадження, тим більше буде існувати цікавих легенд. Мені про це невідомо, але я впевнений, що такого не було. Можливо, хтось хоче бачити цікаву агентку НАБУ – я не можу коментувати чиїсь бажання”, – сказав він.
Доповнення
Одна з українських журналісток повідомила на своїй сторінці Facebook, що Національне антикорупційне бюро України записало переговори колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, який був затриманий на великому хабарі за допомогою впровадження дівчини-агента.
За її словами, до посібника Князєва Олега Горецького на співбесіду з працевлаштування прийшла студентка з яскравою зовнішністю.
Насправді дівчина була агентом НАБУ. Не привертаючи уваги, їй вдалося встановити пристрої для прослуховування в усьому адвокатському офісі. Таким чином НАБУ вдалося отримати записи переговорів.
Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.
Як підтвердили у НАБУ, голова Верховного Суду Всеволод Князєв отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь олігарха, ексвласника банку «Фінанси та Кредит» та колишнього нардепа Костянтина Жеваго.