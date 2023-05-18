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Может быть интересной легендой: прокурор САП относительно возможного агента НАБУ, которая якобы помогла разоблачить Князева

Киев • УНН

 • 3284333 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко прокомментировал УНН информацию СМИ о внедрении девушки-агента НАБУ, которая якобы помогла разоблачить экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева. По словам Омельченко, такая информация может быть интересной легендой.

Цитата

“Я считаю, что чем больше будет существовать это уголовное производство, тем больше будет существовать интересных легенд. Мне об этом неизвестно, но я уверен, что такого не было. Возможно, кто-то хочет видеть интересную агентку НАБУ – я не могу комментировать чьи-то желания”, – сказал он.

Дополнение

Одна из украинских журналисток сообщила на своей странице Facebook, что Национальное антикоррупционное бюро Украины записало переговоры бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, который был задержан на крупной взятке с помощью внедрения девушки-агента.

По ее словам, к пособнику Князева Олегу Горецкому на собеседование по трудоустройству пришла студентка с яркой внешностью.

На самом деле девушка была агентом НАБУ. Не привлекая внимания, ей удалось установить устройства для прослушивания во всем адвокатском офисе. Таким образом НАБУ удалось получить записи переговоров.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка «Финансы и Кредит» и бывшего нардепа Константина Жеваго.

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