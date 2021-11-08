МОЗ затвердив форму довідки про протипоказання до вакцинації від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров’я України затвердило форму довідки, яку лікарі видаватимуть пацієнтам з тимчасовими або постійними протипоказаннями до вакцинації проти COVID-19. Про це інформують у МОЗ, пише УНН.
Цитата:
“Відповідну форму № 028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2“ та інструкцію щодо її заповнення було затверджено наказом МОЗ № 2394 від 2 листопада 2021 року”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За даними МОЗ, форма заповнюється на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта з урахуванням критеріїв, які визначаються відповідно до Інструкцій до застосування вакцин, рішень НТГЕІ та “Переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень”, затвердженого наказом МОЗ від 16 вересня 2011 року.
У відомстві нагадали, що постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від COVID-19, як-от важка алергічна реакція (анафілаксія) на першу дозу цієї вакцини або на один із її компонентів.
“У довідці про тимчасові протипоказання до вакцинації від COVID-19 має бути обов’язково вказаний термін дії цих протипоказань”, — зазначили в МОЗ.
Додамо
З 8 листопада набуває чинності наказ МОЗ, норма якого не допускає до роботи невакцинованих від коронавірусу вчителів, держслужбовців та науковців. Працівники, які не отримали щеплення, відстороняються без збереження зарплати та без нарахування стажу за ці дні.
У МОЗ підкреслили при цьому, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.
Як писав УНН, раніше Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік медичних протипоказань та застережень для вакцинації від COVID-19.