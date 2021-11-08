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Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Киев • УНН

 • 40145 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам с временными или постоянными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19. Об этом информируют в Минздраве, пишет УНН.

Минздрав утвердил форму справки о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Цитата:

“Соответствующая форма № 028-1/о "Заключение врача о наличии противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2“ и инструкция по ее заполнению были утверждены приказом Минздрава № 2394 от 2 ноября 2021 года”, — говорится в сообщении.

Детали

По данным Минздрава, форма заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с инструкциями к применению вакцин, решениями НТГЭИ и “перечнем медицинских противопоказаний и оговорок к проведению профилактических прививок”, утвержденного приказом Минздрава от 16 сентября 2011 года.

В ведомстве напомнили, что постоянные противопоказания могут быть только в отношении прививки конкретной вакциной от COVID-19, как, например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

“В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний”, — отметили в Минздраве.

Добавим

С 8 ноября вступает в силу приказ Минздрава, норма которого не допускает до работы невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и научных работников. Работники, не получившие прививки, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни.

В Минздраве подчеркнули при этом, что не могут быть отстраненными от работы работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

Как писал УНН, ранее Министерство здравоохранения утвердило перечень медицинских противопоказаний и предостережений для вакцинации от COVID-19.

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