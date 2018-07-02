МОЗ України повідомило, які послуги будуть безоплатні у рамках наступного етапу медреформи

З 1 липня у дію вступає новий список послуг первинної меддопомоги.

“Сімейні лікарі, терапевти та педіатри спостерігатимуть за вашим станом здоров’я чи станом здоров’я вашої дитини, ставитимуть діагнози та лікуватимуть найбільш поширені хвороби, травми, отруєння. За потреби ваш лікар дасть направлення до фахівця вторинної чи третинної допомоги — лора, ендокринолога, хірурга тощо — чи буде консультуватись з ним щодо вашого лікування”, — вказано у повідомленні.

Аналогічно терапевти, педіатри та сімейні лікарі вестимуть пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами. Також варто нагадати, що сімейний лікар може вести пацієнтів будь-якого віку, педіатр — дітей від народження і до 18 років, а терапевт — від 18 років і старше.

Як повідомляв УНН, в Україні через куріння щороку помирають 85 тисяч людей. Про це на брифінгу повідомив директор ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Володимир Курпіта.