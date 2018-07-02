МОЗ Украины сообщило, какие услуги будут бесплатные в рамках следующего этапа медреформы

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 20001 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 101940 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117368 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137805 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143599 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181371 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156745 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143022 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130666 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191923 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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МОЗ Украины сообщило, какие услуги будут бесплатные в рамках следующего этапа медреформы

МОЗ Украины сообщило, какие услуги будут бесплатные в рамках следующего этапа медреформы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Министерство здравоохранения обнародовало перечень услуг, которые гарантированно предоставят за счет бюджета в рамках следующего этапа медицинской реформы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное Facebook-страницу ведомства.

С 1 июля в действие вступает новый список услуг первичной медпомощи.

“Семейные врачи, терапевты и педиатры будут наблюдать за вашим состоянием здоровья или состоянию здоровья вашего ребенка, ставить диагнозы и лечить наиболее распространенные болезни, травмы, отравления. При необходимости ваш врач даст направление к специалисту вторичной или третичной помощи — лора, эндокринолога, хирурга и т.д. — будет консультироваться с ним относительно вашего лечения”, — указано в сообщении.

Аналогично терапевты, педиатры и семейные врачи будут вести пациентов с хроническими заболеваниями и состояниями. Также стоит напомнить, что семейный врач может вести пациентов любого возраста, педиатр — детей от рождения и до 18 лет, а терапевт — от 18 лет и старше.

Как сообщал УНН, в Украине из-за курения ежегодно умирают 85 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил директор ГУ “Центр общественного здоровья МОЗ Украины” Владимир Курпита.

Украинские Национальные Новости

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