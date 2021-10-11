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МОЗ розпочало раптові перевірки шкільних їдалень через спалахи гострих кишкових інфекцій у цьому навчальному році

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров’я з 11 жовтня розпочало раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків через спалахи гострих кишкових інфекцій у цьому навчального році. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ, передає УНН.

Деталі

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання.

“У поточному навчальному році в закладах освіти вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це відбулося через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм — люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока. Ми розглянули обидва випадки і вирішили запровадити додатковий контроль, тому розпочали раптові перевірки на носійство, зокрема, золотистого стафілокока в працівників харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів. Це дозволить нам побачити реальну картину того, що відбувається з безпекою в системі шкільного харчування”, — заявив Ляшко.

Він додав, що раптові перевірки допоможуть з’ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків. Або ж це просто формальність.

Нагадаємо

8 вересня з’явилося повідомлення, що четверо учнів однієї зі шкіл Хмельницького були госпіталізовані з попереднім діагнозом отруєння. Уже 10 вересня кількість постраждалих зросла і перевищила 90 осіб, більшість з них — діти.

Причиною стала бактерія золотистого стафілокока, яку виявили у стравах, а також в аналізах працівників харчоблоку.

Також, у вересні школярі отруїлися у Сумській області. Тоді захворіли 26 учнів та 5 вчителів Попівської загальної середньої школи.

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