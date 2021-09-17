У школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. У Сумській області масово захворіли 26 учнів та 5 вчителів Попівської загальної середньої школи. Всі вони звернулися до медиків зі скаргами на нудоту, блювання. Про це УНН повідомляє з посиланням на Держпродспоживслужбу.
Повідомляється, що Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області розслідує спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію серед учнів та персоналу опорного закладу освіти “Попівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.” Попівської сільської ради Конотопського району. Про спалах стало відомо 16 вересня.
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“Станом на 14 годину 16.09.2021 року з симптомами одноразового блювання, нудоти, одноразових рідких випорожнень або болю в животі за медичною допомогою звернулася 31 особа, з яких 26 дітей та 5 дорослих. Ступінь перебігу захворювання — легкий, тому всі захворілі перебувають на амбулаторному лікуванні з попереднім діагнозом: “Гостра кишкова інфекція? COVID-19?”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Зазначається, що з 17 вересня рішенням відділу освіти “Попівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст.” Попівської сільської ради Конотопського району переводиться на дистанційну форму навчання.
“З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській області розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування з відбором проб для проведення лабораторних досліджень та інспектування харчоблоку заклад”, — інформує Держпродспоживслужба.
Окрім того, повідомляється, що відомо, що потужність харчоблоку Попівського ЗЗСО зареєстрована в Державному реєстрі потужностей операторів ринку.
“У серпні спеціалістами Держпродспоживслужби взято участь у комісійній перевірці Попівського ЗЗСО, в тому числі харчоблоку, щодо готовності до нового навчального року 2021-2022 року. Порушень норм законодавства не виявлено”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Масове отруєння школярів у Хмельницькому 8 вересня спровокувала бактерія золотистого стафілокока, яку виявлено у стравах, а також в аналізах працівників харчоблоку.