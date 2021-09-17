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В школе в Сумской области массово отравились дети и учителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Сумской области массово заболели 26 учеников и 5 учителей Поповской общей средней школы. Все они обратились к медикам с жалобами на тошноту, рвоту. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Сообщается, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области расследует вспышку заболевания острой кишечной инфекцией среди учащихся и персонала опорного учреждения образования "Поповское заведение общего среднего образования I-III ст." Поповского сельского совета Конотопского района. О вспышке стало известно 16 сентября.

Цитата

"По состоянию на 14 часов 16.09.2021 года с симптомами одноразовой рвоты, тошнота, одноразовых жидких испражнений или боли в животе за медицинской помощью обратился 31 человек, из которых 26 детей и 5 взрослых. Степень течения заболевания - легкая, поэтому все заболевшие находятся на амбулаторном лечении с предварительным диагнозом: "Острая кишечная инфекция? COVID-19?" - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с 17 сентября решением отдела образования "Поповское заведение общего среднего образования I-III ст." Поповского сельского совета Конотопского района переводится на дистанционную форму обучения.

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование с отбором проб для проведения лабораторных исследований и инспектирования пищеблока заведение", - информирует Госпродпотребслужба.

Кроме того, сообщается, известно, что мощность пищеблока Поповского ЗОСО зарегистрирована в Государственном реестре мощностей операторов рынка.

"В августе специалистами Госпродпотребслужбы принято участие в комиссионной проверке Поповского ЗОСО, в том числе пищеблока, о готовности к новому учебному году 2021-2022 года. Нарушений норм законодательства не выявлено", - говорится в сообщении.

Дополнение

Массовое отравление школьников в Хмельницком 8 сентября спровоцировала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружено в блюдах, а также в анализах работников пищеблока.

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