Минздрав начал внезапные проверки школьных столовых из-за вспышки острых кишечных инфекций в этом учебном году
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Министерство здравоохранения с 11 октября начало внезапные проверки работников школьных пищеблоков из-за вспышек острых кишечных инфекций в этом учебного году. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава, передает УНН.
Детали
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, обнаруженные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления.
“В текущем учебном году в учебных заведениях уже зафиксировали резонансные вспышки острых кишечных инфекций. Это произошло из-за нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм — люди, которые готовили пищу в школах, были носителями золотистого стафилококка. Мы рассмотрели оба случая и решили ввести дополнительный контроль, поэтому начали внезапные проверки на носительство, в частности, золотистого стафилококка у работников пищеблоков общеобразовательных учебных заведений. Это позволит нам увидеть реальную картину происходящего с безопасностью в системе школьного питания”, — заявил Ляшко.
Он добавил, что внезапные проверки помогут выяснить, проходят ли на самом деле медицинские осмотры, которые должны проходить работники пищеблоков. Или же это просто формальность.
Напомним
8 сентября появилось сообщение, что четверо учеников одной из школ Хмельницкого были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление. Уже 10 сентября количество пострадавших возросло и превысило 90 человек, большинство из них — дети.
Причиной стала бактерия золотистого стафилококка, которую обнаружили в блюдах, а также в анализах работников пищеблока.
Также, в сентябре школьники отравились в Сумской области. Тогда заболели 26 учеников и 5 учителей Поповской общей средней школы.