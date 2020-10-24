Степанов: у листопаді Україна повинна вийти на 50 тис. добових тестувань на COVID-19

"За попередню добу загалом було здійснено 67 тис. 573 тестування. Із них методом ПЛР за минулу добу ми зробили 41 тис. 430 досліджень. Це своєрідний рекорд, більше 40 тис. ми ще не робили. І ми повністю рухаємось у тому напрямку, про який ми завжди говорили. Дії Міністерства охорони здоров’я максимально прозорі і максимально прогнозовані. І ми, якщо ви згадаєте, то ще у липні Міністерство охорони здоров'я чітко сказало, у яких термінах ми будемо рухатись. Якої кількості тестувань методом ПЛР ми зможемо досягнути у вересні, у жовтні, у листопаді і до кінця року. І коли ми робимо ці прогнози, вони виходять з наших можливостей - з поставки обладнання, з навчання наших спеціалістів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що тестування методом ПЛР - складний процес, який потребує окрім приміщень і обладнання - ще й спеціалістів. І "щоб їх навчити - потрібен час".

"Ми чітко усвідомлюємо, що у листопаді ми повинні вийти на 50 тис. тестувань на добу", - додав міністр.

Нагадаємо, глава Держспоживслужби Києва заявив, що ПЛР-тестування у 40% показує помилковий результат.