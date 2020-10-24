Степанов: в ноябре Украина должна выйти на 50 тыс. суточных тестирований на COVID-19

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 67 тыс. 573 тестирования. Из них методом ПЦР за минувшие сутки мы сделали 41 тыс. 430 исследований. Это своеобразный рекорд, более 40 тыс. мы еще не делали. И мы полностью движемся в том направлении, о который мы всегда говорили. Действия Министерства здравоохранения максимально прозрачны и максимально прогнозируемы. И мы, если вы вспомните, еще в июле Министерство здравоохранения четко сказал, в каких терминах мы будем двигаться. Какого количества тестов методом ПЦР мы сможем достичь в сентябре, в октябре, в ноябре и до конца года. И когда мы делаем эти прогнозы, они выходят из наших возможностей - по поставке оборудования, по обучению наших специалистов", - сказал Степанов.

Он отметил, что тестирование методом ПЦР - сложный процесс, требующий кроме помещений и оборудования - еще и специалистов. И "чтобы их научить - нужно время".

"Мы четко осознаем, что в ноябре мы должны выйти на 50 тыс. тестирований в сутки", - добавил министр.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы Киева заявил, что ПЦР-тестирование в 40% показывает ложный результат.