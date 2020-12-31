МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях", - зазначив голова МОЗ.

Загалом по областях і у Києві ситуація виглядає так:



Київ – 111 471 (+1 332 за добу)



Вінницька – 22 500 (+258)



Волинська – 33 016 (+281)



Дніпропетровська – 58 561 (+467)



Донецька – 36 391 (+486)



Житомирська – 39 202 (+482)



Закарпатська – 28 200 (+135)



Запорізька – 54 088 (+660)



Івано-Франківська – 43 190 (+118)



Київська – 59 204 (+669)



Кіровоградська – 8 448 (+103)



Луганська – 10 508 (+290)



Львівська – 61 268 (+345)



Миколаївська – 30 900 (+400)



Одеська – 71 125 (+533)



Полтавська – 36 079 (+291)



Рівненська – 40 990 (+318)



Сумська – 40 642 (+337)



Тернопільська – 34 023 (+234)



Харківська – 69 377 (+570)



Херсонська – 17 752 (+255)



Хмельницька – 39 187 (+354)



Черкаська – 39 011 (+491)



Чернівецька – 40 017 (+202)



Чернігівська – 29 897 (+264)



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих - знову під 3 тисячі.