МОЗ назвало регіони-лідери за добовим приростом випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у Києві,Київській та Запорізькій областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях", - зазначив голова МОЗ.
Загалом по областях і у Києві ситуація виглядає так:
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- Київ – 111 471 (+1 332 за добу)
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- Вінницька – 22 500 (+258)
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- Волинська – 33 016 (+281)
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- Дніпропетровська – 58 561 (+467)
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- Донецька – 36 391 (+486)
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- Житомирська – 39 202 (+482)
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- Закарпатська – 28 200 (+135)
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- Запорізька – 54 088 (+660)
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- Івано-Франківська – 43 190 (+118)
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- Київська – 59 204 (+669)
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- Кіровоградська – 8 448 (+103)
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- Луганська – 10 508 (+290)
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- Львівська – 61 268 (+345)
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- Миколаївська – 30 900 (+400)
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- Одеська – 71 125 (+533)
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- Полтавська – 36 079 (+291)
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- Рівненська – 40 990 (+318)
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- Сумська – 40 642 (+337)
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- Тернопільська – 34 023 (+234)
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- Харківська – 69 377 (+570)
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- Херсонська – 17 752 (+255)
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- Хмельницька – 39 187 (+354)
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- Черкаська – 39 011 (+491)
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- Чернівецька – 40 017 (+202)
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- Чернігівська – 29 897 (+264)
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 31 грудня зафіксовано вже 1,055 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - майже 10 тисяч, зростання проти доби раніше. Кількість одужалих за добу знову більша, ніж кількість захворілих, а кількість госпіталізованих - знову під 3 тисячі.