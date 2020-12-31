Минздрав назвал регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве, Киевской и Запорожской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях", - отметил глава Минздрава.
В общем по областям и в Киеве ситуация выглядит так:
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- Киев - 111471 (+1 332 за сутки)
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- Винницкая - 22500 (+258)
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- Волынская - 33016 (+281)
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- Днепропетровская - 58561 (+467)
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- Донецкая - 36391 (+486)
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- Житомирская - 39202 (+482)
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- Закарпатская - 28200 (+135)
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- Запорожская - 54088 (660)
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- Ивано-Франковская - 43190 (+118)
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- Киевская - 59204 (+669)
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- Кировоградская - 8448 (+103)
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- Луганская - 10508 (290)
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- Львовская - 61268 (+345)
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- Николаевская - 30900 (+400)
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- Одесская - 71125 (+533)
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- Полтавская - 36079 (+291)
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- Ровенская - 40990 (+318)
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- Сумская - 40642 (+337)
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- Тернопольская - 34023 (+234)
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- Харьковская - 69377 (+570)
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- Херсонская - 17752 (+255)
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- Хмельницкая - 39187 (+354)
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- Черкасская - 39011 (+491)
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- Черновицкая - 40017 (+202)
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- Черниговская - 29897 (+264)
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине на 8 часов 31 декабря зафиксировано уже 1,055 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост - почти 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. Количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших, а количество госпитализированных - снова под 3 тысячи.