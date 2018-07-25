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МОЗ: майже 53 тисячі українців хворіють на гепатит С

МОЗ: майже 53 тисячі українців хворіють на гепатит С

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Наразі в Україні зареєстровано 52 448 хворих на гепатит С. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, передає УНН.

"За оцінками понад 5% українців інфіковані гепатитом С, а це близько 2 млн. інфікованих осіб. Наразі в Україні зареєстровано 52 448 хворих на гепатит С", - йдеться в повідомленні.

МОЗ зазначає, що вакцини від гепатиту С не існує.

Що стосується Гепатиту В, то МОЗ запевняє, що вакцина в Україні є.

"Ви можете захистити себе від гепатиту В за допомогою вакцинації, що формує імунітет в середньому на 20-30 років, а іноді – довічно. Станом на 1 липня 2018 року в Україні наявні 1 805 242 доз рекомбінованої вакцини для профілактики гепатиту В", - зазначає МОЗ.

Нагадаємо, близько 35 тисяч засуджених та правопорушників відтепер зможуть отримати комплексну допомогу з лікування ВІЛ, туберкульозу і вірусного гепатиту С завдяки фінансуванню зі США.

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