Минздрав: почти 53 тыс. украинцев болеют гепатитом С
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сейчас в Украине зарегистрировано 52 448 больных гепатитом С. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.
"По оценкам более 5% украинцев инфицированы гепатитом С, а это около 2 млн. инфицированных лиц. В настоящее время в Украине зарегистрировано 52 448 больных гепатитом С", - говорится в сообщении.
Минздрав отмечает, что вакцины от гепатита С не существует.
Что касается гепатита В, то Минздрав уверяет, что вакцина в Украине.
"Вы можете защитить себя от гепатита В с помощью вакцинации, формирует иммунитет в среднем на 20-30 лет, а иногда - пожизненно. По состоянию на 1 июля 2018 года в Украине есть 1805242 доз рекомбинантной вакцины для профилактики гепатита В", - отмечает Минздрав.
Напомним, около 35 000 из осуджених и правонарушителей отныне смогут получить комплексную помощь по лечению ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С благодаря финансированию из США.