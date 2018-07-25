Минздрав: почти 53 тыс. украинцев болеют гепатитом С

"По оценкам более 5% украинцев инфицированы гепатитом С, а это около 2 млн. инфицированных лиц. В настоящее время в Украине зарегистрировано 52 448 больных гепатитом С", - говорится в сообщении.



Минздрав отмечает, что вакцины от гепатита С не существует.



Что касается гепатита В, то Минздрав уверяет, что вакцина в Украине.



"Вы можете защитить себя от гепатита В с помощью вакцинации, формирует иммунитет в среднем на 20-30 лет, а иногда - пожизненно. По состоянию на 1 июля 2018 года в Украине есть 1805242 доз рекомбинантной вакцины для профилактики гепатита В", - отмечает Минздрав.



Напомним, около 35 000 из осуджених и правонарушителей отныне смогут получить комплексную помощь по лечению ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С благодаря финансированию из США.



