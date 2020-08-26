МОЗ хоче спростити закупівлю ІФА-тестів на "ковід" і вакцин від грипу

"На цьому тижні на розгляд Кабміну буде внесено проект постанови щодо включення до переліку товарів і послуг, що закуповуються за спрощеною процедурою, додаткових лікарських засобів, вакцин від грипу та ІФА-тестів", - сказала заступник голови Міністерства охорони здоров'я.

Садов'як додала, що до цього переліку необхідно включити послуги підведення кисню до ліжок в медичних установах для пацієнтів у яких діагностували COVID-19.

"Також основною вимогою є доведення кисневих точок до 80% ліжок в медустановах. Це дуже важлива вимога, адже за статистикою 80% пацієнтів з коронавірусною хворобою потребують кисневої підтримки. Щоб допомогти медичним закладам організувати підведення до ліжок і збільшити потужності кисневих станцій нам необхідно внести в постанову Кабміну зміни, щоб медустанови могли закуповувати такий вид послуг за спрощеною процедурою", - додала заступник міністра.

Садов'як також зазначила, що МОЗ рекомендує медичним установам створити запас ліків та засобів індивідуального захисту на три місяці.

Нагадаємо, згідно з даними отриманими з різних регіонів України, рівень ІФА-тестування населення в нашій країні перебуває на дуже низькому рівні.

Уточнимо, що ІФА-скринінг сьогодні є обов'язковим для лікарів, поліцейських, військових та прикордонників. При цьому проходити такі дослідження згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, зазначені групи ризику повинні неодноразово, а регулярно, хоча б раз на два тижні. Але на практиці цього не відбувається.