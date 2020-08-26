Минздрав хочет упростить закупку ІФА-тестов на "ковід" и вакцин от гриппа
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Министерство здравоохранения вынесет на заседание Кабинета министров проект постановления об упрощенной процедуре закупок некоторых лекарственных средств, вакцин от гриппа и ИФА-тестов. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, передает УНН.
"На этой неделе на рассмотрение Кабмина будет внесен проект постановления относительно включения в перечень товаров и услуг, закупаемых по упрощенной процедуре, дополнительных лекарственных средств, вакцин от гриппа и ИФА-тестов", - сказала замглавы Министерства здравоохранения.
Садовяк добавила, что в данный перечень необходимо включить услуги подвода кислорода к кроватям в медицинских учреждениях для пациентов у которых диагностировали COVID-19.
"Также основным требованием является доведение кислородных точек до 80% коек в медучреждениях. Это очень важное требование, ведь по статистике 80% пациентов с коронавирусной болезнью нуждаются в кислородной поддержке. Чтобы помочь медучреждениям организовать подвод к койкам и увеличить мощности кислородных станций нам необходимо внести в постановление Кабмина изменения, чтобы медучреждения могли закупать такой вид услуг по упрощенной процедуре", – добавила замминистра.
Садовяк также отметила, что Минздрав рекомендует медицинским учреждениям создать запас лекарств и средств индивидуальной защиты на три месяца.
Напомним, согласно данным полученным из разных регионов Украины, уровень ИФА-тестирования населения в нашей стране находится на очень низком уровне.
Уточним, что ИФА-скрининг сегодня является обязательным для врачей, полицейских, военных и пограничников. При этом проходить такие исследования согласно приказу Минздрава, указанные группы риска должны неоднократно, а регулярно, хотя бы раз в две недели. Но на практике этого не происходит.