МОЗ домовлятиметься про кращі умови лікування українців в індійських клініках

ukru
18:19 • 71711 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 129891 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 127011 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 189174 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 148084 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 174955 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 163896 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 129980 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173260 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269041 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0.6 м/с
56 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 62304 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 94604 перегляди
Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

Швеція повідомила, коли Україна отримає літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління

21 березня, 16:36 • 28368 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126860 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

18:32 • 90570 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

17:51 • 126860 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 189174 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 174955 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 163896 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 134072 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

18:19 • 71711 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 94604 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 62304 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123349 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114326 перегляди
Актуальне
МОЗ домовлятиметься про кращі умови лікування українців в індійських клініках

МОЗ домовлятиметься про кращі умови лікування українців в індійських клініках

Київ • УНН

 • 16055 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Група посадовців від Міністерства охорони здоров’я України поїде до Індії, щоб домовитись про найкращі умови для громадян, що зараз перебувають там на лікуванні. Про це під час брифінгу повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.

Так, зараз в Індії на лікуванні перебувають вісім українських громадян.

"Відбуде група від української сторони, від міністерства, до Індії, для того, щоб вирішити всі питання на місці - пов’язані з лікуванням, з перевезенням, переведенням до лікарень, де можна отримати медичну допомогу, і, власне, отримати рішення щодо пересадки органів. Це ті завдання, що перед нами стоять, і ми однозначно маємо готовність і домовленість, що такий візит відбудеться, і нас там чекають", - розповіла Скалецька.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ планують зробити відкритий список черги на лікування за кордоном

Вона також зазначила, що наразі для України організаційні можливості індійської сторони та індійських клінік є недостатньо вигідними. Однак, з практики інших країн, можна розраховувати на позитивні перемовини з Індією та рішення за ними.

"Це одне з рішень нагальних, але це не означає, що ми залишимо питання наших пацієнтів в інших країнах, усі питання на сьогодні по впорядкуванню отримання медичної допомоги за кордоном - взяті на контроль, і, поступово, по кожному будуть вирішуватись", - зазначила міністр.

Скалецька також зазначила, що на сьогодні лікування за кордоном - це виключний захід, до якого Україна має звертатися. Адже на своїй території українців підтримують родичі, а також вони швидше відновлюються, ніж під час перебування за кордоном у постійному очікуванні меддопомоги.

Зазначається, що захворювання, з якими найчастіше українські громадяни їдуть отримувати лікування за кордоном – це онкогемотологічні, онкологічні, нейрохірургічні, кардіохірургічні захворювання та вроджені аномалії розвитку.

"Це ті речі, з якими ми маємо працювати, щоб ми могли з цих захворювань надати допомогу в Україні", - зазначила міністр.

Нагадаємо, що на програму "Лікування громадян України за кордоном" у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,368.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,974.01