МОЗ домовлятиметься про кращі умови лікування українців в індійських клініках
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Група посадовців від Міністерства охорони здоров’я України поїде до Індії, щоб домовитись про найкращі умови для громадян, що зараз перебувають там на лікуванні. Про це під час брифінгу повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, передає кореспондент УНН.
Так, зараз в Індії на лікуванні перебувають вісім українських громадян.
"Відбуде група від української сторони, від міністерства, до Індії, для того, щоб вирішити всі питання на місці - пов’язані з лікуванням, з перевезенням, переведенням до лікарень, де можна отримати медичну допомогу, і, власне, отримати рішення щодо пересадки органів. Це ті завдання, що перед нами стоять, і ми однозначно маємо готовність і домовленість, що такий візит відбудеться, і нас там чекають", - розповіла Скалецька.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ планують зробити відкритий список черги на лікування за кордоном
Вона також зазначила, що наразі для України організаційні можливості індійської сторони та індійських клінік є недостатньо вигідними. Однак, з практики інших країн, можна розраховувати на позитивні перемовини з Індією та рішення за ними.
"Це одне з рішень нагальних, але це не означає, що ми залишимо питання наших пацієнтів в інших країнах, усі питання на сьогодні по впорядкуванню отримання медичної допомоги за кордоном - взяті на контроль, і, поступово, по кожному будуть вирішуватись", - зазначила міністр.
Скалецька також зазначила, що на сьогодні лікування за кордоном - це виключний захід, до якого Україна має звертатися. Адже на своїй території українців підтримують родичі, а також вони швидше відновлюються, ніж під час перебування за кордоном у постійному очікуванні меддопомоги.
Зазначається, що захворювання, з якими найчастіше українські громадяни їдуть отримувати лікування за кордоном – це онкогемотологічні, онкологічні, нейрохірургічні, кардіохірургічні захворювання та вроджені аномалії розвитку.
"Це ті речі, з якими ми маємо працювати, щоб ми могли з цих захворювань надати допомогу в Україні", - зазначила міністр.
Нагадаємо, що на програму "Лікування громадян України за кордоном" у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн.