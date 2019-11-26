МОЗ домовлятиметься про кращі умови лікування українців в індійських клініках

Так, зараз в Індії на лікуванні перебувають вісім українських громадян.

"Відбуде група від української сторони, від міністерства, до Індії, для того, щоб вирішити всі питання на місці - пов’язані з лікуванням, з перевезенням, переведенням до лікарень, де можна отримати медичну допомогу, і, власне, отримати рішення щодо пересадки органів. Це ті завдання, що перед нами стоять, і ми однозначно маємо готовність і домовленість, що такий візит відбудеться, і нас там чекають", - розповіла Скалецька.

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Вона також зазначила, що наразі для України організаційні можливості індійської сторони та індійських клінік є недостатньо вигідними. Однак, з практики інших країн, можна розраховувати на позитивні перемовини з Індією та рішення за ними.

"Це одне з рішень нагальних, але це не означає, що ми залишимо питання наших пацієнтів в інших країнах, усі питання на сьогодні по впорядкуванню отримання медичної допомоги за кордоном - взяті на контроль, і, поступово, по кожному будуть вирішуватись", - зазначила міністр.

Скалецька також зазначила, що на сьогодні лікування за кордоном - це виключний захід, до якого Україна має звертатися. Адже на своїй території українців підтримують родичі, а також вони швидше відновлюються, ніж під час перебування за кордоном у постійному очікуванні меддопомоги.

Зазначається, що захворювання, з якими найчастіше українські громадяни їдуть отримувати лікування за кордоном – це онкогемотологічні, онкологічні, нейрохірургічні, кардіохірургічні захворювання та вроджені аномалії розвитку.

"Це ті речі, з якими ми маємо працювати, щоб ми могли з цих захворювань надати допомогу в Україні", - зазначила міністр.

Нагадаємо, що на програму "Лікування громадян України за кордоном" у держбюджеті 2019 року закладено 689,9 млн грн.