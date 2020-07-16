МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей, Київ знову у списку

Так, за даними МОЗ до послаблення карантину не готові місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.