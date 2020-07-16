МОЗ: до послаблення карантину не готові 7 областей, Київ знову у списку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Станом на 16 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 7 областей України. Київ також знову потрапив до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ до послаблення карантину не готові місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Харківська, Чернівецька, Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби — понад 800.