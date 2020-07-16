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В Україні вже 56,4 тис. випадків COVID-19, за добу - 848

Київ • УНН

 • 17483 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. В Україні на 9 годину 16 липня зафіксовано вже понад 56,4 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових випадків на рівні попередньої доби - понад 800. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 56 455 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 848 інфікованих.

Внаслідок хвороби загалом померли 1 445 людей, з них 18 - за останню добу.

Одужали від хвороби вже 28 931, за добу - 800. 

Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала ще 185 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу.

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