В Украине уже 56,4 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 848
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. В Украине на 9:00 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 56 455 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 848 инфицированных.
Вследствие болезни всего умерли 1445 человек, из них 18 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни уже 28 931, за сутки - 800.
Напомним, ВООЗ зафиксировала еще 185 000 новых случаев COVID-19 в мире за сутки.