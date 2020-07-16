Минздрав: к ослаблению карантина не готовы 7 областей, Киев снова в списке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. По состоянию на 16 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 7 областей Украины. Киев также вновь попал в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава к ослаблению карантина не готовы город Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская, Черновицкая, Черниговская области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, в Украине на 9:00 16 июля зафиксировано уже более 56,4 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых случаев на уровне предыдущих суток - более 800.