Мовний омбудсмен розповів, хто складатиме мовний іспит
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У січні 2021 року набуває чинності одна зі статей закону про функціонування української мови як державної. Хто має складати іспит з державної мови, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє УНН.
"Насамперед це (іспит на знання державної мови — ред.) стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії — це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави", - сказав він.
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