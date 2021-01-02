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Мовний омбудсмен розповів, хто складатиме мовний іспит

Київ • УНН

 • 32803 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. У січні 2021 року набуває чинності одна зі статей закону про функціонування української мови як державної. Хто має складати іспит з державної мови, розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє УНН

Мовний омбудсмен розповів, хто складатиме мовний іспит

"Насамперед це (іспит на знання державної мови — ред.) стосуватиметься тих, хто претендує на державну службу, це будуть і міністри, і чиновники, керівники обласних державних, районних адміністрацій, держпідприємств, прокурори. Тобто ті, хто займатиметься безпосередньо діяльністю, пов'язаною з державною владою. Стосовно іншої категорії — це і ті громадяни, які набувають громадянства. Це громадяни інших країн, які склавши державний іспит, мають право отримати громадянство нашої держави", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Говорить українською, будь ласка: сфера обслуговування переходить на державну мову 

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