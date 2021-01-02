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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Языковой омбудсмен рассказал, кто будет сдавать языковой экзамен

Киев • УНН

 • 32803 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В январе 2021 вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного. Кто будет сдавать экзамен по государственному языку, рассказал языковой омбудсмен Тарас Кремень в эфире канала "Украина 24", сообщает УНН.

Языковой омбудсмен рассказал, кто будет сдавать языковой экзамен

"Прежде всего это (экзамен на знание государственного языка - ред.) будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это и те граждане, которые приобретают гражданство. Это граждане других стран, который сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства", - сказал он.

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