Говорить українською, будь ласка: сфера обслуговування переходить на державну мову

В січні вступить в силу стаття 30 Закону про забезпечення функціонування української мови як державної, яка закріпить остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. За порушення нової норми передбачений штраф.

Деталі.

Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної” ще 16 липня 2019 року вступив в силу, однак впроваджується він поступово.

Законом закріплюється положення української мови як єдиної державної (офіційної) мови в Україні. З моменту набуття чинності документ є обов’язковим для органів державної влади та громадських сфер по всій Україні.

Водночас сфері обслуговування дали час для переходу. Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані будуть обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою з 16 січня 2021 року.

Після цієї дати супермаркети, кафе, ресторани, банки, аптеки, АЗС, спортзали, бібліотеки або інтернет-магазини повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.

За словами уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя, виключно на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, у тому числі російською.

Йдеться також про освітні послуги (у т.ч. гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо. Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, квитках, меню, інструкціях, тощо. Дублювання інформації іншими мовами допустиме.

У разі систематичних порушень мовного законодавства з 16 січня 2021 року Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови може штрафувати підприємство.

“Якщо такі порушення протягом року будуть повторюватися і матимуть системний характер, ми маємо право накладати штраф. Здавалося б, для когось ця сума невелика (від 5,1 тисячі до 6,8 тисячі гривень), але вона битиме не стільки по кишенях бізнесу, скільки — по репутації. А це як раз те, що напрацьовується роками”, — сказав мовний омбудсмен Тарас Кремінь, водночас він радить врегульовувати питання на місці з працівником закладу чи його керівництвом.

Важливе про закон

Слід зауважити, що закон передбачає покарання за публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності. За умисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах або створення перешкод та обмежень у застосуванні української мови також каратимуть.

Крім того, закон зобов’язує посадових осіб володіти державною мовою і застосовувати її при виконанні службових обов’язків.

Також українська мова повинна використовуватися в освітній сфері і трудових відносинах, у медичній сфері, обслуговуванні споживачів, у публічних заходах, рекламі та інших сферах.

Торкається документ і сайтів. Вони мають бути українською, а на російськомовну версію споживач зможе переключитися за бажанням. Однак у першу чергу він повинен потрапляти на україномовну версію.

Контролювати виконання закону будуть Уповноважений із захисту державної мови та його представники.

Критика

У Верховній раді зареєструвано законопроект, яким пропонується скасувати норму про штрафи для сфери послуг, якщо вона не перейде на українську з 16 січня. Ініціаторами виступили “Слуги народу”, один з них Максим Бужанський, так пояснив ініціативу:

"Це абсурд, бізнес зобов’язаний тільки платити податки, і нічого більше, решта регулює ринок. Я не хочу нічого міняти по частинах в самому законі про мову, він весь кривий. Але пропоную просто скасувати ці штрафи, і вирішити це питання таким чином, а не плодити стукачів".