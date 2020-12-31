Говорить українською, будь ласка: сфера обслуживания переходит на государственный язык

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 55821 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 110685 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 122505 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 299722 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 174708 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 445772 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 333028 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 222045 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 248188 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257063 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
3.2м/с
77%
Популярные новости

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80881 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 65488 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 36475 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 32110 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

09:32 • 16099 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 65590 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 80986 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 172635 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 299716 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 445766 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 5662 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 23405 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 31739 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 61255 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 84204 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Говорить українською, будь ласка: сфера обслуживания переходит на государственный язык

Киев • УНН

 • 42634 просмотра

КИЕВ. первое января. УНН. С 16 января украинский язык становится языком обслуживания потребителей в Украине как единственный государственный, сообщает УНН.

Говорить українською, будь ласка: сфера обслуживания переходит на государственный язык

В январе вступит в силу статья 30 Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, которая закрепит окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. За нарушение новой нормы предусмотрен штраф.

Детали.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" еще 16 июля 2019 вступил в силу, однако внедряется он постепенно.

Законом закрепляется положение украинского языка как единственного государственного (официального) языка в Украине. С момента вступления в силу документ является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер по всей Украине.

В то же время сфере обслуживания дали время для перехода. Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны будут обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке с 16 января 2021 года.

После этой даты супермаркеты, кафе, рестораны, банки, аптеки, АЗС, спортзалы, библиотеки или интернет-магазины должны обслуживать клиентов на украинском языке.

По словам уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя, исключительно по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, в том числе на русском.

Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг и тому подобное. Украинский язык должен подаваться информация в ценниках, билетах, меню, инструкции и тому подобное. Дублирование информации на других языках допустимо.

В случае систематических нарушений языкового законодательства с 16 января 2021 Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка может штрафовать предприятие.

"Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, мы имеем право налагать штраф. Казалось бы, для кого-то эта сумма невелика (от 5,1 тысячи до 6,8 тысячи гривен), но она будет бить не столько по карманам бизнеса, сколько - по репутации. А это как раз то, что нарабатывается годами", - сказал языковой омбудсмен Тарас Кремень, одновременно он советует урегулировать вопрос на месте с работником учреждения или его руководством.

Важное о законе

Следует заметить, что закон предусматривает наказание за публичное унижение или пренебрежение украинского языка будет основанием для привлечения к юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах или создание препятствий и ограничений в применении украинского языка также наказывать.

Кроме того, закон обязывает должностных лиц владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей.

Также украинский язык должен использоваться в образовательной сфере и трудовых отношениях, в медицинской сфере, обслуживании потребителей, в публичных мероприятиях, рекламе и других сферах.

Касается документ и сайтов. Они должны быть на украинском, а на русскоязычную версию потребитель сможет переключиться по желанию. Однако в первую очередь он должен попадать на украиноязычную версию.

Контролировать выполнение закона будут Уполномоченный по защите государственного языка и его представители.

Критика

В Верховной Раде зарееструвано законопроект, которым предлагается отменить норму о штрафах для сферы услуг, если она не перейдет на украинский с 16 января. Инициаторами выступили "Слуги народа", один из них Максим Бужанский, так объяснил инициативу:

"Это абсурд, бизнес обязан только платить налоги, и ничего больше, остальные регулирует рынок. Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить стукачей".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,269.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,797.70