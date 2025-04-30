Мовне виховання по Бенюку: відомий український актор порадив бити дітей різкою та пляшкою за спілкування російською

Український актор та екснардеп Богдан Бенюк піл час інтерв'ю блогерці Людмилі Луцук сказав, що дітей потрібно бити різкою або пляшкою по голові за те, що вони говорять російською. Блогерка була приголомшена такою відповіддю і по завершенню опублікувала допис у своєму інстаграмі, закликавши батьків до свідомого виховання без спірних порад.

Про це повідомляє УНН із посиланням на українську блогерку Людмилу Луцук.

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Під час обговорення мовного питання, блогерка поділилась тим, що не всі її маленькі родичі перейшли на українську мову у побуті.

Молоде покоління йде в загальний супротив і я не знаю, як мені говорити з племінниками, племінницями - сказала Луцук.

У відповідь на це Богдан Бенюк запропонував бити дітей за вживання російської, аби в такий спосіб виховати гордість за рідну, українську мову. На думку актора саме почуття гордості та відчуття себе українцем зможе позбавити дитину остраху бути вигнанцем серед однолітків, які спілкуються російською.

Береш різочку і по ср*ці різкою відпороти раз, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова. І таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона буде знати, що це гордість і буде почувати себе українцем, в неї не буде тоді питань, як говорити зі своїми однокласниками й коли вона мають перейти на свою мову. І вона буде не буде відчувати себе вигнанцем у тому класі. Треба вміти виховати повагу до своєї країни. Якщо у тебе такі племінники є, воюй з ними. Бийся з ними. Різкою бий. Пляшкою з-під води по голові бий старших, якщо вони такі - заявив Бенюк.

Після цього на сторінці блогерки з'явився допис, у якому вона стримано висловила свою незгоду із такими порадами.

Насправді несвідомих батьків дуже багато. Тим більше якщо говорить такий популярний актор, і рекомендує бити дітей бутилкою по голові – то чому б не послухати - написала вона.

Після того як відео з інтерв'ю поширилося у мережі, мер Івано-Франківська опублікував на своїй сторінці опитування, в якому поцікавився у підписників, чи можна лупцювати дітей за вживання російської.

Більшість українців відповіли, що дітей бити не можна (46%), трохи менша частка відповіла, що гордість за мову виховується власним прикладом (28%) і лише 7% "цілком погодилися" з таким методом мовного виховання.

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