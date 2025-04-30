Языковое воспитание по Бенюку: известный украинский актер посоветовал бить детей розгой и бутылкой за общение на русском

Украинский актер и экс-нардеп Богдан Бенюк во время интервью блогеру Людмиле Луцук сказал, что детей нужно бить розгой или бутылкой по голове за то, что они говорят по-русски. Блогер была ошеломлена таким ответом и по завершении опубликовала сообщение в своем инстаграме, призвав родителей к сознательному воспитанию без спорных советов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинскую блогершу Людмилу Луцук.

Детали

Во время обсуждения языкового вопроса, блогерша поделилась тем, что не все ее маленькие родственники перешли на украинский язык в быту.

Молодое поколение идет в общее сопротивление и я не знаю, как мне говорить с племянниками, племянницами - сказала Луцук.

В ответ на это Богдан Бенюк предложил бить детей за употребление русского, чтобы таким образом воспитать гордость за родной, украинский язык. По мнению актера именно чувство гордости и ощущение себя украинцем сможет избавить ребенка от страха быть изгоем среди сверстников, которые общаются на русском.

Берешь розочку и по ср*ке розочкой отпороть раз, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык. И таким образом родить в ребенке гордость за язык. Ибо когда она будет знать, что это гордость и будет чувствовать себя украинцем, у нее не будет тогда вопросов, как говорить со своими одноклассниками и когда она должны перейти на свой язык. И она будет не будет чувствовать себя изгоем в том классе. Надо уметь воспитать уважение к своей стране. Если у тебя такие племянники есть, воюй с ними. Бейся с ними. Розгой бей. Бутылкой из-под воды по голове бей старших, если они такие - заявил Бенюк.

После этого на странице блогера появилось сообщение, в котором она сдержанно выразила свое несогласие с такими советами.

На самом деле несознательных родителей очень много. Тем более если говорит такой популярный актер, и рекомендует бить детей бутылкой по голове – то почему бы не послушать - написала она.

После того как видео с интервью распространилось в сети, мэр Ивано-Франковска опубликовал на своей странице опрос, в котором поинтересовался у подписчиков, можно ли лупить детей за употребление русского.

Большинство украинцев ответили, что детей бить нельзя (46%), немного меньшая доля ответила, что гордость за язык воспитывается собственным примером (28%) и лишь 7% "полностью согласились" с таким методом языкового воспитания.

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