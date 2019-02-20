"Мотивація вкидань очевидна - скоро вибори": Нардеп БПП Грановський про фейковий розшуку його Інтерполом

"Окремі низькопробні інформаційні розгонщики" завірюхи "в інтернеті і соціальних мережах намагаються розміщувати, за винагороду, природно, новина про те, що представники бюро Інтерполу, знаходиться в Ліоні, видали ордер на затримання Грановського Олександра, який правоохоронці між собою давно прозвали не інакше як "червоний прапорець".

Тонка інтрига, яка потребує хоч якихось грошових вливань, полягає в тому, що новина намагаються якимось чином ототожнити зі мною. Прошу взяти на замітку - це фальш і дешева маніпуляція, так як з високою ймовірністю мова йде про одесита Гранівському Олександр Геннадійович, народився який в 1972 р, а не 1979 і тд і тп.

Мотивація для подібних вкидань зрозуміла і очевидна: скоро вибори ", - написав він.

Відзначимо, на сайті Інтерполу є запис про те, що в розшуку знаходиться 46-річний Олександр Грановський, який звинувачується в підробці корпоративної документації, відмиванні грошей і шахрайстві.

Нагадаємо, мова йде про одеський бізнесмена Олександра Гранівському. Його шукають на прохання прокуратури Ізраїлю.