"Мотивація вкидань очевидна - скоро вибори": Нардеп БПП Грановський про фейковий розшуку його Інтерполом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Інтерпол розшукує НЕ нардепа від БПП Олександра Грановського, а його тезку - одеського бізнесмена. Про це нардеп від БПП Олександр Грановський написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Окремі низькопробні інформаційні розгонщики" завірюхи "в інтернеті і соціальних мережах намагаються розміщувати, за винагороду, природно, новина про те, що представники бюро Інтерполу, знаходиться в Ліоні, видали ордер на затримання Грановського Олександра, який правоохоронці між собою давно прозвали не інакше як "червоний прапорець".
Тонка інтрига, яка потребує хоч якихось грошових вливань, полягає в тому, що новина намагаються якимось чином ототожнити зі мною. Прошу взяти на замітку - це фальш і дешева маніпуляція, так як з високою ймовірністю мова йде про одесита Гранівському Олександр Геннадійович, народився який в 1972 р, а не 1979 і тд і тп.
Мотивація для подібних вкидань зрозуміла і очевидна: скоро вибори ", - написав він.
Відзначимо, на сайті Інтерполу є запис про те, що в розшуку знаходиться 46-річний Олександр Грановський, який звинувачується в підробці корпоративної документації, відмиванні грошей і шахрайстві.
Нагадаємо, мова йде про одеський бізнесмена Олександра Гранівському. Його шукають на прохання прокуратури Ізраїлю.