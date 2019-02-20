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Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена

Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена Олександра Грановського. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Інтерполу.

За інформацією, яка міститься на сайті Інтерполу, за проханням правоохоронних органів Ізраїлю, колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук.

Грановського підозрюють у шахрайстві, підробка документів, відмивання грошей, недостовірне розкриття інформації в публічних корпоративних документах.

Нагадаємо, Генпрокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві одному із фігурантів у кримінальному провадженні щодо дистриб’ютора тютюнової продукції — ТОВ “Мегаполіс Україна” (з травня 2016 року ТОВ “Тедіс Україна”) Олександру Грановському.

Українські Національні Новини

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