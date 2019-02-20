Інтерпол оголосив у розшук одеського бізнесмена

За інформацією, яка міститься на сайті Інтерполу, за проханням правоохоронних органів Ізраїлю, колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук.

Грановського підозрюють у шахрайстві, підробка документів, відмивання грошей, недостовірне розкриття інформації в публічних корпоративних документах.

Нагадаємо, Генпрокуратура повідомила про підозру в ухиленні від сплати податків та фіктивному підприємництві одному із фігурантів у кримінальному провадженні щодо дистриб’ютора тютюнової продукції — ТОВ “Мегаполіс Україна” (з травня 2016 року ТОВ “Тедіс Україна”) Олександру Грановському.