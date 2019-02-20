Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Интерпол объявил в розыск одесского бизнесмена Александра Грановского. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Интерпола.
По информации, которая содержится на сайте Интерпола, по просьбе правоохранительных органов Израиля, бывшего владельца Одесского аэропорта и Финбанка, бизнесмена Александра Грановского объявлено в розыск.
Грановского подозревают в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег, недостоверном раскрытии информации в публичных корпоративных документах.
Напомним, Генпрокуратура сообщила о подозрении в уклонении от уплаты налогов и фиктивном предпринимательстве одном из фигурантов в уголовном производстве по дистрибьютора табачной продукции - ООО "Мегаполис Украина" (с мая 2016 ООО "Тедис Украина") Александру Грановскому.