"Мотивация вбросов очевидна - скоро выборы": Нардеп БПП Грановский о фейковом розыске его Интерполом

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 58616 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124656 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126368 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127419 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124015 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157185 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117725 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145230 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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"Мотивация вбросов очевидна - скоро выборы": Нардеп БПП Грановский о фейковом розыске его Интерполом

"Мотивация вбросов очевидна - скоро выборы": Нардеп БПП Грановский о фейковом розыске его Интерполом

Киев  •  УНН

 • 3426 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Интерпол разыскивает не нардепа от БПП Александра Грановского, а его тезку - одесского бизнесмена. Об этом нардеп от БПП Александр Грановский написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Отдельные низкопробные информационные разгонщики "пурги" в интернете и социальных сетях пытаются размещать, за вознаграждение, естественно, новость о том, что представители бюро Интерпола, находящегося в Лионе, выдали ордер на задержание Грановского Александра, который правоохранители между собой давно прозвали не иначе как "красный флажок".

Тонкая интрига, требующая хоть каких-то денежных вливаний, заключается в том, что новость пытаются каким-то образом отождествить со мной. Прошу взять на заметку - это фальшь и дешевая манипуляция, так как с высокой вероятностью речь идёт об одессите Грановском Александре Геннадиевиче, родился который в 1972 г, а не 1979 и тд и тп.
Мотивация для подобных вбросов понятна и очевидна: скоро выборы", - написал он.

Отметим, на сайте Интерпола есть запись о том, что в розыске находится 46-летний Александр Грановский, который обвиняется в подделке корпоративной документации, отмывании денег и мошенничестве.

Напомним, речь идет об одесском бизнесмене Александре Грановском. Его ищут по просьбе прокуратуры Израиля.

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