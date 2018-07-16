Москва зустрічай: Усик заявив про завершення зборів перед поєдинком із Гассієвим
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Український боксер Олександр Усик заявив про завершення зборів перед фінальним боєм Всесвітньої суперсерії з боксу проти росіянина Мурата Гассієва, передає УНН.
"Завершився важкий, і чудовий збір. Ми в дорогу. Москва зустрічай", - написав Усик в Instagram, додавши відео, де він їздить на коні.
Раніше промоутер чемпіона WBO і WBC у першій важкій вазі українця Олександра Усика - Олександр Красюк зізнався, що фінальний бій Всесвітньої суперсерії з боксу проти росіянина Мурата Гассієва може не відбутися.
Відзначимо, що раніше менеджер Усика Егіс Клімас також заявляв про те, що російська сторона не допомагає в організації бою, а також, що організаторам поєдинку потрібно розібратися з усіма проблемами, якщо вони хочуть побачити Усика в Москві.
Як повідомляв УНН, двобій Усик – Гассієв має відбутися у Москві 21-го липня.