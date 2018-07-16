Москва встречай: Усик заявил о завершении сборов перед поединком с Гассиевым

"Завершён тяжёлый , и великолепный сбор. Мы в путь. Москва встречай", - написал Усик в Instagram, добавив видео, где он ездит на лошади.

Ранее промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Украинский Александра Усика - Александр Красюк признался, что финальный бой Всемирной суперсерии по боксу против россиянина Мурата Гассиева может не состояться.

Отметим, что ранее менеджер Усика Эгис Климас также заявлял о том, что российская сторона не помогает в организации боя, а также, что организаторам поединка нужно разобраться со всеми проблемами, если они хотят увидеть Усика в Москве.

Как сообщал УНН, поединок Усик - Гассиев должен состояться в Москве 21 июля.