Москва встречай: Усик заявил о завершении сборов перед поединком с Гассиевым
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Украинский боксер Александр Усик заявил о завершении сборов перед финальным боем Всемирной суперсерии по боксу против россиянина Мурата Гассиева, передает УНН.
"Завершён тяжёлый , и великолепный сбор. Мы в путь. Москва встречай", - написал Усик в Instagram, добавив видео, где он ездит на лошади.
Ранее промоутер чемпиона WBO и WBC в первом тяжелом весе Украинский Александра Усика - Александр Красюк признался, что финальный бой Всемирной суперсерии по боксу против россиянина Мурата Гассиева может не состояться.
Отметим, что ранее менеджер Усика Эгис Климас также заявлял о том, что российская сторона не помогает в организации боя, а также, что организаторам поединка нужно разобраться со всеми проблемами, если они хотят увидеть Усика в Москве.
Как сообщал УНН, поединок Усик - Гассиев должен состояться в Москве 21 июля.